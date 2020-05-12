Азербайджан смягчает карантин в связи с пандемией коронавируса COVID-19, в этих условиях важным является вопрос контроля, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“Сейчас мы усиливаем наши шаги по смягчению (карантинного режима), и вы знаете, что этот процесс происходит во всем мире. Сегодня открываются даже страны, где погибли сотни граждан. Потому что иначе невозможно. Мы медленно движемся в этом направлении (смягчения карантина). Но главный вопрос здесь — ответственность граждан”, — сказал во вторник президент во время открытия предприятия ООО «Gilan Tekstil Park» в Сумгайыте по пошиву защитных комбинезонов, а также фабрики по производству медицинских масок.

Алиев также подчеркнул, что по мере ослабления карантинного режима возникнут некоторые проблемы с контролем. В связи с чем, по словам президента, всем соответствующим органам было поручено усилить контроль. «Но я еще раз повторяю, что главным условием нашего успеха в сложившейся ситуации должна быть ответственность граждан. В противном случае болезнь выйдет из-под контроля”, — добавил президент, слова которого приводит «Интерфакс».

Глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом находится в Азербайджане под контролем, принятые оперативные превентивные шаги привели к тому, что число зараженных в Азербайджане меньше, чем в других странах.

Minval.az