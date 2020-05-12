Азербайджанский омбудсмен прокомментировала предложение армянского коллеги о встрече.

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в интервью АПА, коснувшись заявления армянского омбудсмена о готовности встретиться с азербайджанским коллегой и необходимости участия «омбудсмена» сепаратистского режима в обсуждении любого вопроса, связанного с Нагорным Карабахом, охарактеризовала его как неуважение к нормам международного права, пренебрежение принципами неприкосновенности территориальной целостности и поддержку сепаратизму.

Она отметила, что если армянского омбудсмена интересует вопрос защиты прав человека, то пусть вспомнит оккупационную политику своей страны против Азербайджана, Ходжалинский геноцид и другие факты.

Омбудсмен Сабина Алиева добавила, что если уполномоченный по правам человека Армении хочет обсудить вопросы защиты прав человека, прежде всего, необходимо немедленно и безоговорочно выполнить требования четырех резолюций ООН — 822, 853, 874 и 884, вооруженные силы страны-агрессора должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана и азербайджанцы, оказавшиеся в положении беженцев и вынужденных переселенцев, должны вернуться на свои исторические земли.

Она отметила, что разговоры армянского омбудсмена на исторических землях Азербайджана о защите прав человека, является не только абсурдом, но и оскорблением человечества, очередной попыткой обмануть международную общественность.

Комментируя мнение омбудсмена Армении о том, что на обсуждениях какого-либо вопроса в связи с Нагорным Карабахом должен участвовать и «омбудсмен» сепаратистского режима, С.Алиева отметила, что проведенное недавно в Нагорном Карабахе провальное «шоу с выборами», отказ мировой общественности от признания сепаратистского режима должны стать уроком для оккупантов и армянского омбудсмена, который организует дешевое шоу с использованием примитивных методов путем превращения правовых вопросов в предмет политической манипуляции.

Омбудсмен отметила, что после устранения факта оккупации и восстановления всех фундаментальных прав наших соотечественников с омбудсменом Армении можно будет вести обсуждения по вопросам прав человека.

Minval.az