Выяснилось, что заместитель министра культуры Рафиг Байрамов ежемесячно собирал дань с директоров музыкальных школ.

Информацию и видео с признанием Р. Байрамова распространила СГБ.

Иак, в ходе осмотра, проведенного Службой государственной безопасности в местах проживания заместителя министра культуры Байрамова Рафига и начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанова Закира были обнаружены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных должностными лицами Министерства культуры, денежные средства в разных валютах, другие имеющие значение для дела документы и материальные доказательства.

Также было установлено, что Рафиг Байрамов посредством руководителей региональных управлений Минкульта ежемесячно присваивал начисления за оформленные на имена учителей музшкол дополнительные учебные часы. Кроме того, было установлено, что Р.Байрамов ежемесячно собирал и другие незаконно полученные средства.

Рафиг Байрамов и сам признал это: «С 15 управлений, находящихся в подчинении Министерства культуры, ежемесячно собиралось и передавалось мне в целом 60 тыс. манатов».

Также денежные средства обнаружены во время обыска в личном автомобиле Рафига Байрамова. Кроме того, факт Р. Байрамовым взяток подтверждают и сотрудники его офиса.

Тем не менее, пока что неизвестно, какая «шапка» от общей сумы сборов отстегивалась замом лично своему патрону Абульфасу Гараеву. И сколько собирал сам министр? К сожалению, это неизвестно. Но так или иначе, в скором времени все коррупционные факты всплывут на поверность. Или министр «культуры» наивно полагает, что сказка «О Незнайке» на этот раз тоже сработает?

Minval.az