12 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром будет туман.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, умеренный юго-западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 9-11, днем 18-21 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, град, временами дожди. Ночью и утром будет туман. Будет дуть западный ветер, местами он усилится.

Температура воздуха составит ночью 5-10, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 2-6, днем 8-13 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

Minval.az