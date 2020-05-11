«Некоторые пассажиры надевают медицинские маски у входа в метро, однако снимают в вагонах», заявил начальник Службы движения ЗАО «Бакинский метрополитен» Этибар Исаев.

По его словам, применение штрафов входит в полномочия полиции: «У нас нет нужды в штрафах. 9 мая пассажир на станции метро «20 Января» не последовал приказу полиции надеть медицинскую маску и стал спорить с полицейскими, из-за чего был задержан. Больше инцидентов не было. Видеонаблюдение показывает, что некоторые пассажиры снимают маску в вагонах, но мы сразу же пресекаем эти моменты, и объявляем, чтобы маски не снимали».

По словам Этибара Исаева, следование правилам карантина в метро удовлетворительное, даже лучше ожидаемого, и добавил, что в вагонах ведутся комплексные и текущие дезинфекционные работы.

Minval.az