По результатам проведенного аудита аэропорт столицы Азербайджана назван самым лучшим среди аэропортов мира с годовым пассажиропотоком до 5 миллионов человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

По уровню обслуживания он опередил ведущие аэропорты Европы, Ближнего Востока и американских континентов.

Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев четвертый год подряд признается лучшим среди воздушных гаваней всех стран СНГ.

Как отмечается, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и приостановлением международных пассажирских перевозок по всему миру в этом году церемония Skytrax World Airport Awards транслировалась в онлайн-формате из Лондона.

«Мы испытываем чувство безграничной гордости оттого, что наш аэропорт в очередной раз удостоен высшей награды Skytrax. Благодаря непосредственному вниманию и постоянной заботе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, гражданская авиация страны стремительно развивается, достигая новых больших успехов на международней арене. И сегодняшнее высокое признание – это большая честь для всех нас. Несмотря на приостановление большинства рейсов, уверен, что с возобновлением авиасообщения, бакинский аэропорт вновь продолжит оказывать весь спектр услуг на высочайшем уровне», — сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

«Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает проявлять себя как лучший аэропорт в регионе, предоставляя пассажирам высокий уровень сервиса.

Такие ключевые факторы как комфорт пассажиров, широкий спектр различных услуг, а также отлично продуманный дизайн позволяют ему держать столь высокую планку», – отметил главный исполнительный директор Skytrax Эдвард Плейстед.

Мировая инспекция аэропортов, проводимая Skytrax и оценивающая обслуживание пассажиров и условия среди 550 аэропортов, считается эталоном качества для мировой индустрии аэропортов. Инспекция и присваиваемая награда не зависят от контроля или вмешательств со стороны аэропорта и, следовательно, дает объективную оценку превосходства и качества аэропорта. Во время инспекции Skytrax также в течение шести месяцев проводила опрос среди пассажиров из 100 стран.

Minval.az