Завтра в Азербайджане будет первая ночь «ахья» месяца Рамазан.

Об этом АПА сообщил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев.

По его словам, в этом году первая ночь «ахья» приходится на ночь с 12 на 13 мая: «В этом году ночи «ахья» приходятся на 12 мая (18-й день месяца Рамазан), 14 мая (20-й день месяца Рамазан), 16 мая (22-й день месяца Рамазан) и 20 мая (26-й день месяца Рамазан)».

Отметим, в этом году в Азербайджане месяц Рамазан начался 25 апреля, Рамазан байрамы приходится на 24 мая.

Minval.az