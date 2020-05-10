В связи с нестабильными погодными условиями в Азербайджане ОАО «Азеришыг» перешло на усиленный режим работы. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы ОАО Вагифа Айдыноглу.

По его словам, в связи с текущими погодными условиями выделены дополнительные материалы и техника.

«Дождливая погода, сопровождаемая сильными ветрами, привела к кратковременным перебоям в подаче электроэнергии в Гёкчайском, Агсуинском районах, находящихся на территории регионального управления энергоснабжения и продаж «Центральный Аран», а также в Апшеронском районе на территории регионального управления энергоснабжения и продаж «Баку». В результате оперативных действий наших сотрудников, перебои были устранены в короткие сроки.

Мы просим потребителей проявлять осторожность и звонить в действующий 24 часа Call-центр 199 в случае проблем, которые могут возникнуть в подаче электроэнергии», — отметил Айдыноглу.

Minval.az