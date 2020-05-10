В возрасте 80 лет скончался экс-министр связи Азербайджана Надир Ахмедов.

Согласно информации интернет-портала unikal.org, смерть наступила сегодня.

Надир Ахмедов возглавлял Министерство связи с 1997 по 2004 гг.

Похороны пройдут завтра.

Minval.az