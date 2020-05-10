В возрасте 80 лет скончался экс-министр связи Азербайджана Надир Ахмедов.
Согласно информации интернет-портала unikal.org, смерть наступила сегодня.
Надир Ахмедов возглавлял Министерство связи с 1997 по 2004 гг.
Похороны пройдут завтра.
В возрасте 80 лет скончался экс-министр связи Азербайджана Надир Ахмедов.
Согласно информации интернет-портала unikal.org, смерть наступила сегодня.
Надир Ахмедов возглавлял Министерство связи с 1997 по 2004 гг.
Похороны пройдут завтра.
Дата: 2020/05/10 19:07
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
49
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обнародовала в соцсети »Инстаграм» фрагмент монолога президента страны Ильхама Алиева.
В Санкт-Петербурге почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Через некоторое время будет сформирован Национальный совет Западно-Азербайджанской Республики в изгнании
Умер пациент 1949 года рождения, страдавший артериальной гипертензией, почечной недостаточностью и сахарным диабетом
В Исмаиллинском районе совершено жестокое убийство. Как передает Report, инцидент произошел в селе Бизлан.
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу по случаю дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева возложил цветы к
В преддверии 97-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиевича хотел бы поклониться и поблагодарить Азербайджан за его
Президент Азербайджана Ильхам Алиев первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в воскресенье в кампании по посадке деревьев,
10 мая Азербайджан отмечает день рождение и поминает видного политического деятеля, своего общенационального лидера, создателя современного Азербайджана