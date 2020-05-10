Компания Ford использует синтетический птичий помет для того, чтобы проверить насколько прочным и стойким является лакокрасочное покрытие. В лаборатории концерна разработали вещество, практически полностью соответствующее природному аналогу. При этом можно имитировать кислотность, присущую разным видам птиц, обитающих в странах Европы, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Stuff.

Синтетический птичий помет представляет из себя спрей, который тестировщики распыляют на лакокрасочные поверхности, после чего подвергают их искусственному старению.

Таким образом имитируется летняя жара, когда из-за солнца краска на авто становится мягче, растягивается, а потом, когда остывает, сжимается и приклеивает помет птиц к кузову.

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