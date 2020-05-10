В преддверии 97-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиевича хотел бы поклониться и поблагодарить Азербайджан за его сына.

Об этом в интервью порталу «Москва-Баку» сказал председатель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов. Он отметил, что Гейдар Алиев – один из самых талантливых руководителей. «Мне повезло – я с ним был близко знаком. Как-то вместе мы готовили доклад, он это блестяще делал. Я дружил с ним, еще когда он работал в Москве. Помню, когда с действующим президентом, его сыном – Ильхамом Гейдаровичем работали в Совете Европы, отец приезжал, выступал и, помню, он сказал Ильхаму Гейдаровичу, что вот, Зюгановы – наши большие друзья.

Руководитель КПРФ, подчеркнул, что Гейдар Алиев спас Азербайджан. «Он отправился в Нахчыван и когда в Азербайджане заполыхало, к нему обратились уважаемые деятели и тогда Гейдар Алиев взял на себя личную ответственность, чтобы разрешить ситуацию. Он сумел договориться, сумел подавить провокаторов. Он приехал в православный храм и попросил настоятеля собрать всех и обратился к русским Азербайджана, попросил, чтобы они не уезжали из республики, сказал, что будет гарантом их безопасности. И все для этого сделал», — рассказал политик.

Как подчеркнул Г.Зюганов, сегодня Азербайджан – одна из немногих республик, где в школах преподают русский язык, в стране хороший русский язык. «Я был в бакинской Пушкинской гимназии и пришел в восторг от того, как читали нашего великого поэта, как выступали. И такая политика, в том числе по сохранению русского языка – очень правильная, мудрая политика. Я не раз бывал в Баку. Меня неоднократно приглашали. Баку – это подлинно интернациональный город. Был на первых Европейских играх. И тогда порадовался, что республика развивается довольно энергично. Я был в 80 странах мира и могу сказать, что такой великолепной набережной, как в Баку, почти нигде нет. Великолепно сделана, для людей. Много цветов. Гейдар Алиевич сделал все для того, чтобы все богатства республики, прежде всего нефть, работали на страну, на граждан. Мы видим, что благодаря мудрой политике Азербайджан уверенно развивается. В республике современная инфраструктура, великолепные дороги. В стране поддерживают людей. И очень хорошо, что действующий президент Ильхам Гейдарович Алиев продолжает и развивает политику своего отца. Именно такая политика вывела Азербайджан в число ведущих республик», — заключил российский политик.

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