Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о бывшем заместителе министра культуры Рафиге Байрамове и бывшем начальнике находящейся в подчинении министерства Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Закире Султанове.

Р.Байрамов и З.Султанов обвиняются по статьям УК 308 (превышение служебных полномочий) и 179 (присвоение).

На процессе под председательством судьи Шахина Абдуллаева представление было удовлетворено.

В отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, сообщает АПА.

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