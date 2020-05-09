«Открытие крупных торговых центров стоит на повестке дня», заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы в ходе выступления на сегодняшнем брифинге оперативного штаба при Кабмине.

«Ведутся обсуждения по этому поводу. Скорее всего, крупные торговые центры не откроются до конца этого месяца, а даже если откроются, то деятельность развлекательных центров и других объектов внутри может быть запрещена для предотвращения риска заражения», — сказал председатель TƏBİB.

Minval.az