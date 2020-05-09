Сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы отметил, что нынешние показатели дают основание утверждать о том, что пока нет необходимости в повторном ужесточении:

«Разработаны медицинские указания в связи с открытием метро. Наши больницы приведены в полную готовность, оснащены всем необходимым. Но это зависит в большей степени от ответственности наших граждан. На сегодняшний день ужесточение не требуется, но в дальнейшем оно может быть введено в связи с ответственностью наших граждан».

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