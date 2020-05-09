Рафиг Байрамов освобожден от должности заместителя министра культуры. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, сообщается на сайте главы государства.
Рафиг Байрамов освобожден от должности заместителя министра культуры. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, сообщается на сайте главы государства.
Дата: 2020/05/09 15:44
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
47
Речь премьер-министра страны, на протяжении почти 30 лет удерживающей в оккупации территории Азербайджана, нарушив тем самым нормы
«Продолжающаяся более 25 лет агрессия Армении против Азербайджана привела к оккупации около 20% территории нашей страны.
В субботу, 9 мая, состоялось заседание Национального Совета по Телевидению и Радио (НСТР).
Министр культуры Абульфас Гараев прокомментировал спецоперацию Службы государственной безопасности в возглавляемом им министерстве.
10 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, местами интенсивные, гроза, будет дуть временами
Президент и первая леди возложили цветы к подножию его памятника
Кто в Иреване забыл про памятник Нжде?
Представители азербайджанской науки внесли весомый вклад в победу Красной Армии в Великой Отечественной войне, заявил азербайджанский лидер
На улице Низами (более известной как «Торговая») введен запрет на пользование скамейками и другими местами для сидения,