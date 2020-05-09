В субботу, 9 мая, состоялось заседание Национального Совета по Телевидению и Радио (НСТР).

На заседании были рассмотрены результаты мониторинга эфиров общереспубликанских телевизионных каналов от 5 мая 2020 года, передает АПА.

5 мая 2020 г. во время трансляции художественного фильма «Большой босс» на телеканале Space была показана сцена употребления табачных изделий, что является нарушением статьи 40.2.2-1 Закона Азербайджанской Республики «О телерадиовещании». Руководствуясь статьей 23.1 этого закона, Совет принял решение о приостановлении эфира телеканала на один час 15 мая 2020 года (с 23:00 до 00:00).

Также, согласно статье 428.11 Кодекса об административных проступках, в отношении телеканала «Азербайджанское телевидение» (AzTV), НСТР составил протокол об административном правонарушении, который был направлен в соответствующий районный суд.

Minval.az