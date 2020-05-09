«Я из Шуши. И отец мой, и мать, дед, прадед – все из Шуши». Об этом на заседании Милли Меджлиса, посвященном 28-й годовщине оккупации Шуши, выступая с трибуны, заявила уроженка Шуши Асра Мамедли.

«К сожалению, мне не довелось вырасти в Шуше, мы не увидели ее. Вы, наверное, понимаете, что чувствую я. Я слышала о Шуше от родителей. Знаю, что понимаете меня. Хочу, чтобы вы поделились моими переживаниями со всем миром. Пусть они почувствуют, как я, уроженка Шуши, не видела свою родину. Я из Шуши, но мать не пела мне колыбельную в Шуше. Я из Шуши, но не видела Шушинских гор. Я из Шуши, но не пила воды из родников Шуши, не видела цветка «харыбюльбюль», который растет в Шуше. Я из Шуши, но не слышала «Карабах шикестеси» в Шуше. Пусть весь мир знает, что Шуша – моя родная земля. Пусть все знают и чувствуют, что Шуша – это Азербайджан! Карабах – это Азербайджан! Земля не подлежит обсуждению!».

Выступление Асры Мамедли растрогало всех парламентариев.

Minval.az