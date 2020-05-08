Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в 2019 году достиг рекордного уровня – почти $1 млрд, заявил грузинский посол в Баку Зураб Патарадзе.

«Товарооборот между нашими странами в прошлом году зафиксировал рекордную сумму — почти $1 млрд. Нужно поддерживать торгово-экономические отношения, создавать новые совместные предприятия, выявлять новые интересы», — подчеркнул Патарадзе в пятницу на международном форуме «Online B2B Forum Azerbaijan–Kazakhstan-Georgia», организованном при поддержке Caspian European Club (цитата по «Интерфаксу»).

Посол отметил, что ввиду наличия у Грузии соглашения о свободной торговли Евросоюзом, Китаем, азербайджано-грузинские совместные предприятия могут воспользоваться грузинской квотой и поставлять товары беспошлинно на территорию ЕС. Кроме этого, грузинские предприниматели совместно с азербайджанскими партнерами могут создать бизнес на территории Азербайджана и беспошлинно вывозить товары с помощью азербайджанской квоты на территорию Средней Азии, Евразийское пространство, Китаю, Индию и т.д.

Патарадзе подчеркнул, что сфера туризма играет важную роль в азербайджано-турецких отношениях. По его словам, Грузию в 2019 году посетили 1,5 млн человек из Азербайджана.

Minval.az