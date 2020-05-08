«Сделаем все возможное, чтобы проверить большинство входящих в метро граждан».

Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, сказал председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов.

В свою очередь заместитель председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Гидаят Мамедов комментируя вопрос об ограничениях выходов метрополитена, отметил, что это невозможно: «Это нереальный подход. Потому что вопрос ограничения выходов метро никогда не стоял. Речь может идти лишь об ограничении входов. Наша главная задача как метрополитена – обеспечить безопасность пассажиров. Именно с этой целью на входах в метро могут быть определенные ограничения. Они будут рассмотрены во время организации движения и в период пандемии. Не стоит забывать, что метрополитен заботится о здоровье не только пассажиров, но и работающих там многочисленных сотрудников. Здоровье сотрудника метрополитена, который работает 8-12 часов, также является одним из важных вопросов».

Г.Мамедов подчеркнул, что прекращение работы метрополитена и введение других ограничений было связано с предотвращением пандемии: «Учитывая это, мы привлекли минимальную рабочую силу к необходимым работам».

Он отметил, что вызывающие беспокойство вопросы были решены.

Minval.az