С 1 мая 2020 года Оперативным штабом при Кабинете министров на территории страны введен особый санитарный режим для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

С этой целью для соблюдения населением санитарных правил в Баку, а также во всех городах и районах республики сотрудниками полиции и военнослужащими Внутренних войск продолжаются соответствующие мероприятия.

Собравшимся перед почтовыми отделениями, банками, управлениями в столице и районах гражданам, пришедшим для получения материальной помощи, сотрудники полиции разъясняют требования санитарного режима, просят соблюдать социальную дистанцию. В ходе таких мероприятий полицейские и военнослужащие Внутренних войск в столице также раздают гражданам медицинские маски.

Министерство внутренних дел вновь обращается к гражданам и просит при выходе из дома, в закрытых помещениях, особенно в объектах общепита, общественном транспорте, на территории Бакинского метрополитена, деятельность которого будет возобновлена 9 мая, носить медицинские маски, при контакте с людьми соблюдать социальную дистанцию, строго придерживаться установленных правил.

Minval.az