По решению Попечительского совета Фонда страхования вкладов, в качестве банка-агента, который будет выплачивать компенсации по защищенным вкладам в ОАО Atabank и ОАО Amrahbank, выбран ОАО Kapitalbank.

Как говорится в сообщении Фонда, компенсации по защищенным вкладам в ОАО Atabank и ОАО Amrahbank будут выплачиваться в безналичном порядке посредством дебетовых карт ОАО Kapitalbank, и системы быстрых денежных переводов Xəzri.

Вклады будут компенсированы в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О полном страховании вкладов».

Во избежание плотного потока вкладчиков в сети филиалов ОАО «Kapitalbank», для систематизации выплаты компенсаций предусматриваются выплаты компенсаций по защищенным вкладам в два этапа. Так, начиная с 1 июня 2020 года, предусмотрена выплата компенсаций по вкладам, размещенным в ОАО «Atabank» и ОАО «Amrahbank» в эквиваленте до 30 тысяч манатов (включая 30 тысяч манатов). С 1 июля 2020 года планируется выплачивать компенсации по вкладам в эквиваленте более 30 тысяч манатов.

В соответствии со статьей 28.3 Закона Азербайджанской Республики «О страховании вкладов», Фонд страхования вкладов принимает заявления вкладчиков в течение года со дня первой публикации извещения о выплате компенсации.

О процессе возвращения вкладов гражданам будет сообщено дополнительно.

Отметим, согласно решению правления Центрального банка от 28 апреля 2020 года, лицензии двух банков – ОАО «AtaBank» и ОАО «Amrahbank» аннулированы.

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О страховании вкладов», дата страхового случая для ОАО «Atabank» и ОАО «Amrahbank» установлена 28 апреля 2020 года.

Minval.az