Сегодня исполняется 28 лет со дня оккупации Вооруженными силами Армении азербайджанского города Шуша.

В результате нагорно-карабахского конфликта Азербайджанская Республика, принявшая 18 октября 1991 года соответствующие документы о восстановлении своей государственной независимости, столкнулась лицом к лицу с агрессивной политикой этнической чистки со стороны Армении. 8 мая 1992 года вооруженные силы Армении оккупировали город Шуша.

Во время оккупации Шуши погибло 200 шехидов, 150 человек стали инвалидами, 552 ребенка остались сиротами, около 22 тысяч человек стали беженцами.

Оккупировав Шушу, по имеющимся сведениям, эти бандиты зверски разрушили и сравняли с землей наши исторические памятники.

Армянские вооруженные силы во время оккупации Шуши разграбили и увезли с собой в Армению 15 этнографических образцов, 5 изделий из меди, 2 серебряных кинжала, 1 каменный казан, 20 различных изделий, украшенных драгоценными камнями и другие ценные вещи – из Шушинского Городского Музея; 5 старинных ценных ковров, 4 килима, 5 хурджинов, 1 очень ценную уникальную лампу, портрет Узеира Гаджибекова и множество других ценных исторических вещей – из Карабахского Музея Истории; множество ценных вещей из домов-музеев Мир Мохсуна Навваба и Бюльбюля. Ценные богатства музеев Шуши – произведения живописи и скульптуры, ковры и ковровые изделия, образцы народных ремёсел, археологические находки, очень важные документы, памятные вещи видных Азербайджанских личностей и другие ценные материалы были увезены в Армению.

В настоящее время эти самые вещи продаются на аукционах или на различных выставках и в музеях представляются мировой общественности как образцы армянской культуры.

Minval.az