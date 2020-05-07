Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики распространила заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации Шуши.

В заявлении общины, говорится:

«Город Шуша, оккупированный 8 мая 1992 года вооруженными силами Армении, был одним из самых важных стратегических мест в Нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики. В результате оккупации город Шуша и 30 сел района были разрушены, погибли 195 мирных граждан, были ранены 165 человек, пропали без вести 58 человек, жители Шушинского района (более 24 тысяч человек) стали вынужденными переселенцами и поселились в 58 районах Азербайджана.

В Шуше, выделявшейся уникальной градостроительной архитектурой, было 17 кварталов: Гурдлар, Сеидли, Джульфалар, Гуюлуг, Чухур, Дёрдлер Гурду, Хаджи Юсифли, Дёрд Чинар, Чёль Гала, Мердинли, Саатлы, Кёчерли, Мамайы, Ходжа Марджанлы, Демирчи, Хамам Габагы и Тезе мехелле. В каждом квартале имелись баня, мечеть, родник.

В результате оккупации Шуши вооруженными силами Армении были разграблены, сожжены и разрушены 25 школ, 31 библиотека, 20 учреждений здравоохранения, 17 клубов, 8 домов культуры, 4 техникума, 2 филиала институтов, 7 детсадов, 4 кинотеатра, 5 парков культуры и отдыха, 2 санатория, туристическая база, 2 гостиницы, филиал Государственного музея азербайджанского ковра, Шушинский государственный драматический театр, Шушинское телевидение, Фабрика восточных музыкальных инструментов, Государственная художественная галерея, Детская оздоровительная школа.

Проходит 28 лет с оккупации Шуши, являющейся одним из центров культуры Азербайджана. Мы не теряем надежды и верим, что обязательно вернемся в Шушу, восстановим наш разрушенный город.

От имени азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики, насчитывающей более 80 тыс. человек, в том числе от имени более 30 тыс. представителей азербайджанской общины Шушинского района мы призываем мировое сообщество положить конец агрессии Армении против азербайджанского народа, которая продолжается и сегодня, поддержать справедливую позицию нашей страны для дачи объективной оценки оккупации.

Мы заявляем, что справедливое решение армяно-азербайджанского конфликта возможно только после вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий и возвращения на родные земли азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке. Мы, как азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики, готовы жить в условиях мира с армянской общиной региона в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики. Только в этом случае в регионе может быть обеспечен устойчивый и справедливый мир».

Minval.az