В Азербайджане продолжаются меры по борьбе с пандемией и ее последствиями. В частности, делается все возможное, чтобы не допустить возникновения проблем и сбоев в аграрной отрасли, деятельности фермеров, обеспечении граждан сельхозпродукцией.

Об этом в интервью журналистам во время осмотра посевных площадей в Бардинском районе сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Он сообщил, что деятельность в аграрном секторе продолжается с соблюдением требований особого режима карантина, введенного Оперативным штабом при Кабинете министров. В то же время, нет никаких проблем в перевозках продуктов питания как между районами, так и между городами.

«Сегодня мы находимся в одном из ведущих аграрных районов страны – Бардинском районе. Бардинский район, один из ведущих аграрных районов с точки зрения как зерноводства, хлопководства, так и выращивания овощей. В прошлом году бардинские фермеры получили большой доход от экспорта лука. В данном регионе вырос интерес к выращиванию лука, в частности раннего. Вот уже некоторое время, как начался сбор майского лука. Фермеры выносят свою продукцию, как на внутренний рынок, так и экспортирую в зарубежные страны. В поставках продовольственных товаров в Азербайджане никаких проблем нет», — подчеркнул Иннам Керимов, слова которого приводит «Тренд».

Министр сообщил, что в этом году обильный урожай ожидается и в хлопководстве. Было отмечено, что посевная находится на стадии завершения. В этом году на участках были посажены семена, переработанные в Уджарском заводе по переработке хлопка. С будущего года планируется увеличить объем использования семян местного производства.

Minval.az