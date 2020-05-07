«Открытие государственных детсадов летом не предусмотрено». Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Он отметил, что в соответствующем решении Оперативного штаба предусмотрены все учебные заведения на территории страны и это охватывает период до 31 мая: «Не предусмотрено открытие детсадов и до следующего учебного года».

Дж.Байрамов отметил, что педагоги и технические работники государственных детсадов получают зарплату: «По поручению президента, Кабинет Министров утвердил План мероприятий, в котором содержится механизм поддержки частного сектора. Оказывается поддержка по выплате зарплат частным и физическим лицам, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков, сотрудникам. Это охватывает и частные детсады. Об открытии дошкольных образовательных учреждений с 1 июня решение не принималось».

Minval.az