Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает предателями народа, арестованных бывших глав исполнительной власти пяти районов.

«В нынешних условиях борьбы с пандемией мы увидели лицо национальных предателей. Человек, посягнувший на средства для малоимущих, считается предателем, по-другому это назвать нельзя. Это не мелкое воровство. Бывшие главы исполнительной власти пяти районов получат достойное наказание», — подчеркнул Алиев в четверг во время открытия первой модульной больницы в Баку.

По словам Алиева, кроме этого, в результате проведенных обысков во время ареста данных глав исполнительной власти, а также их подчиненных были найдены сотни зарплатных карт, предназначенных для малоимущих граждан.

“По полученным мною данным, в кабинете последнего арестованного главы ИВ (Имишлинского района) было обнаружено 114 зарплатных карт для лиц, которые были привлечены к общественным работам. А эти главы ИВ присвоили эти средства, в результате граждане остались без денег. Разве это простое уголовное дело? Нет, это предательство. Они полностью потеряли совесть. Это абсолютно неприемлемо и они получат достойное наказание”, — отметил президент (цитата по «Интерфаксу»).

Алиев также отметил, что отныне и впредь будет продолжать борьбу против таких чиновников.

Minval.az