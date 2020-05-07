Азербайджан оказал различную помощь более 10 странам, столкнувшимся с проблемами при пандемии коронавируса COVID-19, заявил президент страны Ильхам Алиев в четверг при открытии первой модульной больницы в Баку.

«Мы ответственная страна и надежный партнер. Мы оказали различную помощь более 10 странам, которые испытывали проблемы из-за пандемии. Они обратились к нам за помощью. Считаю, что мы поступили правильно», — цитирует главу государства «Интерфакс».

По его словам, Азербайджан является страной, которая оказывает реальную поддержку государствам, пострадавшим от коронавируса.

Он отметил, что Азербайджан также выделил $10 млн Всемирной организации здравоохранения.

И.Алиев подчеркнул, что коронавирус нанесет определенный ущерб экономике Азербайджана. «По итогам второго квартала у нас будут определенное ухудшение экономических показателей. Но это вторичный вопрос. На первом месте – вопрос обеспечения здоровья граждан в условиях пандемии», — отметил он.

Президент добавил, что власти Азербайджана окажут необходимую социальную и финансовую поддержку бизнесу и населению в условиях пандемии. Этот пакет оценивается в 3,5 млрд манатов (более $2 млрд).

Minval.az