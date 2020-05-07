«План мероприятий в связи с безопасностью пассажиров при возобновлении деятельности Бакинского метрополитена будет подготовлен в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что по различным вариантам будут приняты соответствующие меры: «Метрополитен будет функционировать в соответствии с установленными требованиями. Согласно методическому указанию, разработанному Оперативным штабом, соблюдение социальной дистанции останется в силе, вход в метро без медицинской маски будет запрещен».

Б.Мамедов добавил, что работа по другим пунктам методических указаний будет продолжена и в будущем: «Рассматриваются все возможные варианты по обеспечению безопасности пассажиров. Один из основных нюансов связан с графиком работы метро. График движения метро для обычного режима работы готов. Если будут другие условия, то в кратчайшие сроки график будет подготовлен и применен в соответствии с этими условиями».

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