Задержан главный бухгалтер Джалилабадского районного отделения Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).

Как сообщили в пресс-службах Генеральной прокуратуры и Министерства труда и социальной защиты населения, Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре продолжает осуществлять мероприятия по привлечению к ответственности нарушителей закона. Одна из таких оперативных информаций – о требовании взятки от граждан за назначение государственной социальной помощи и пенсии в Джалилабадском районном отделении ГФСЗ, была изучена в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

В результате следственных мероприятий было установлено, что главный бухгалтер Джалилабадского отделения ГФСЗН Парвиз Искендеров в различное время вымогал у жителей района 3700 манатов за оформление адресной социальной помощи и пенсий.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (получение взятки). П.Искендеров задержан.

В настоящее время в Управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре принимаются меры по выявлению виновных лиц и пострадавших, возмещению ущерба.

Minval.az