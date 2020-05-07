Служба государственной безопасности Азербайджана распространила информацию в связи с операцией, проведенной в исполнительной власти Имишлинского района, в результате которой был арестован экс-глава ИВ Вильям Гаджиев.

«В ходе обыска, произведенного по соответствующим адресам, были обнаружены и изъяты различные записи о сумме денежных средств, полученных Вильямом Гаджиевым через главного бухгалтера Исполнительной власти района Джамиля Мусаева и других лиц, а также денежные средства в различных валютах, хранящиеся в специальной упаковке, другие документы и материальные доказательства, представляющие важное значение для дела», – заявили в СГБ.

Во вторник в Имишлинском районе сотрудники СГБ провели следственно-оперативные мероприятия по задержанию должностных лиц Исполнительной власти Имишлинского района.

В рамках спецоперации был проведен обыск в кабинете главы ИВ Гаджиева, после чего он был арестован и доставлен в Баку.

Сабаильский районный суд в ходе судебного процесса избрал Гаджиеву меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Minval.az