«Если граждане не будут следовать правилам Оперативного штаба, то меры могут быть снова ужесточены, а послабления отменены».

Об этом в интервью Qaynarinfo заявил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев, комментируя информацию о наблюдающейся уже два дня тенденции увеличения числа заразившихся коронавирусом в стране.

Инфекционист видит причину роста числа больных в неисполнении гражданами данных рекомендаций:

«Причина резкого увеличения числа заразившихся 5 мая заключается в неисполнении гражданами данных рекомендаций. После 27 апреля ситуация в Азербайджане стабилизировалась. Все обрадовались, что начиная с мая число заболевших пойдет на спад, а к концу месяца поэтапно будет снят карантин. Но как вы видите, никто не соблюдает режим, игнорируют рекомендации. Части населения разрешили выйти на работу. Наряду с этими лицами есть и те, кто выходит из дома по СМС и на протяжении 3-х часов пользуются общественном транспортом. В автобусах эти люди не пользуются медицинскими масками и не соблюдают социальную дистанцию. Все это напрямую ведет к увеличению числа больных. Например, я был свидетелем огромной очереди у банка, граждане стояли плотно друг к другу и без масок».

Джалал Исаев призвал граждан осознавать ситуацию:

«Если мы хотим спокойно провести летний сезон, то мы должны следовать рекомендациям Оперативного штаба. Если граждане не будут соблюдать рекомендации, то меры могут быть ужесточены, а послабления отменены».

Minval.az