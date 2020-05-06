Загрязнение воздуха является одной из основных проблем мегаполисов.

Об этом изданию 1News заявила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, по словам которой, на процесс рассеивания выбросов существенное влияние оказывают характер местности и состояние атмосферы.

«В этом отношении в Баку, в отличие от некоторых крупных городов мира, где постоянно наблюдался смог, особенности рельефа и ветер оказывают смягчающее воздействие на ситуацию с загрязнением воздуха.

Но несмотря на это, если данные мониторинга состояния воздуха в Баку за 7 апреля этого года, в период более жестких карантинных мер, выявили, что в местах наиболее оживленного автомобильного движения, таких как проспекты Нефтяников, Нобеля, Гара Гараева, проспект Гейдара Алиева и район Украинского круга, показали значительное улучшение состояния и уменьшение загрязнения воздуха на 45-50 процентов по сравнению с первыми числами марта, то сейчас экологическая ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

В частности, на 5 мая, после некоторого смягчения карантинных мер, уровень загрязнения воздуха стал постепенно повышаться, и разница с началом марта уже составляет 25-30 процентов, но пока еще не превышает предельно допустимые показатели качества воздуха», — подчеркнула У.Тагиева.

По ее словам, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 91% мирового населения проживает в районах, где уровень загрязнения превышает предельно допустимые значения, установленные по качеству воздуха.

«Есть много примеров успешной деятельности по уменьшению загрязнения воздуха в таких секторах, как транспорт и городское планирование. Уделение приоритетного внимания скоростному общественному транспорту, пешеходным и велосипедным сетям в городах, а также железнодорожным междугородным грузовым и пассажирским перевозкам; переход к использованию автомобилей с низким уровнем выбросов, а также использование более чистых видов топлива могут значительно оздоровить экологическую обстановку.

В последние годы по поручению главы государства в Баку и на Абшероне претворяются в жизнь крупномасштабные проекты по озеленению очищенных от нефти и других химических соединений земель. При этом предусматриваются современные системы капельного полива. Все это безусловно оказывает благоприятное воздействие на улучшение качества воздуха в целом. Вместе с тем приоритетность при городском планировании созданию более зеленых районов имеет существенное значение», — подчеркнула эколог.

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