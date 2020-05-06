«В Amrah Bank, Atabank, AGBank и NBC Bank хранятся вклады населения на сумму примерно 680 млн манатов».

Как передает Report, об этом в эфире телеканала REAL заявил председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

«Азербайджанский фонд страхования вкладов начал необходимые процедуры для возврата вкладов, у них есть некоторые средства. Хотя для начала выплат предусмотрено 3 месяца, но возвращение средств, вероятно, начнется 1 июня. Эти средства будут переведены в стабильные банки. Тем самым мы вернем эти средства экономике и создадим потенциал для кредитования, и люди будут использовать этот потенциал», — сказал он.

Minval.az