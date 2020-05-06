Состоялось заседание Национального Совета по телевидению и радио.

Как сообщили АПА в НСТР, на заседании были рассмотрены результаты мониторинга эфира общереспубликанских телеканалов, проведенного 1-3 мая 2020 года.

1 мая 2020 г. во время трансляции художественного фильма «Bəzədilmiş duvaq» на телеканале ATV была показана сцена употребления табачных изделий, что является нарушением статьи 40.2.2-1 Закона Азербайджанской Республики «О телерадиовещании».

Руководствуясь статьей 23.1 этого закона, Совет принял решение о приостановлении эфира телеканала на один час 9 мая 2020 года (с 10:00 до 11:00).

3 мая 2020 года во время трансляции в эфире канала Lider художественного фильма «O qızı tapın», была открыто показана сцена использования табачных изделий, что является нарушением требований статьи 40.2.2-1 Закона Азербайджанской Республики «О телевидении и радиовещании». Руководствуясь статьей 23.1 данного закона, Совет принял решение о приостановлении вещания программ телеканала Lider 7 мая 2020 года на 1 час (с 11:00 до 12:00).

Также, в связи с нарушением 2 мая 2020 года телеканалом Space статьи 383 (Нарушение правил использования передач (программ) телерадиовещания) Кодекса об административных проступках Национальный Совет по телевидению и радио составил протокол об административном правонарушении в связи с наложением штрафа на канал и направил в соответствующий районный суд.

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