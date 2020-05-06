«Капиталы Amrah Bank и Atabank, лицензии которых были отозваны Центральным банком Азербайджана (ЦБА), а также AGBank и NBC Bank, в настоящее время находящихся под контролем администраторов, являются отрицательными».

Как передает Report, об этом в эфире телеканала REAL заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

«Согласно азербайджанскому законодательству, уставной капитал нового банка, а также совокупный капитал действующего банка не должен быть ниже 50 млн манатов. Однако у 4 вышеперечисленных банков этот показатель отрицательный, то есть у них существует нехватка капитала. Это означает, что для их нормальной деятельности требуется больше 50 млн манатов», — заявил он.

Minval.az