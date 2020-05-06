В Сабаильском районном суде рассмотрели представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Читайте также: Ильхам Алиев уволил Вильяма Гаджиева

Как сообщает Report, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Согласно информации АПА, против В.Гаджиева выдвинуты обвинения по ст. 308 (превышение должностных полномочий), 179 (присвоение) и 311 (получение взятки) УК АР.

Minval.az