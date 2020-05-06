«В Азербайджане на лечение одного пациента с коронавирусом расходуется около 80-150 манатов в день. На больного, который переносит болезнь в легкой форме, приходится 80 манатов, на тяжелобольного-150 манатов».

Об этом на пресс-конференции оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

Он сказал, что эта цифра меняется: «Указанная цифра – это мартовский показатель. Эти средства тратятся на питание пациента, лекарства, одежду, маски и заработную плату врачам, надбавки и специальные защитные средства, используемые ими».

Minval.az