Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное им во время выступления в парламенте о том, что с 2018 года его позиция по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ничуть не изменилась.

Руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева отметила, что этим заявлением премьер-министр Армении признается, что именно Армения препятствует урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и тем самым установлению мира и безопасности в регионе.

«Это заявление ясно показывает, кто отказывается от переговоров и от выполнения требований международной общественности, и в первую очередь, резолюций Совета безопасности ООН, таким образом, препятствуя урегулированию конфликта.

Руководство Армении должно понимать, что эти заявления не служат урегулированию конфликта путем переговоров, и, наконец, должно осознавать, что Азербайджан, основываясь на своей Конституции, нормах и принципах международного права, восстановит свою территориальную целостность в рамках признанных на международном уровне границ. А ответственность за любую напряженность, которая может возникнуть в рамках урегулирования конфликта, лежит на армянской стороне», — подчеркнула представитель МИД.

Minval.az