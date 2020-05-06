В случае если число инфицированных коронавирусом в Азербайджане превысит определенный предел, в больницах не останется мест для больных, мы предложим ужесточить правила карантина. Однако окончательное решение будет принимать Оперативный штаб при Кабинете министров.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев.

По его словам, в настоящее время среди инфицированных детей осложнений не наблюдается.

«Порой в Астаре, Лянкяране, Джалилабаде возникали очаги инфекции. Они были выявлены и изолированы. Гянджа — второй крупный город Азербайджана. Причиной первых случаев инфицирования в Гяндже стало занесение инфекции извне, а далее она распространилась в городе», — подчеркнул Заур Алиев.

Minval.az