В результате кадровых реформ в Аппарате Милли Меджлиса были уволены еще несколько человек.

Так, в рамках реформ сотрудник парламента Акиф Мамедзаде отправлен на пенсию, передает Report.

А.Мамедзаде родился 28 августа 1945 года в Баку.

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