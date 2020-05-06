В Азербайджане началась выдача банковских карт для получения единовременных выплат.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.
В Азербайджане началась выдача банковских карт для получения единовременных выплат.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.
Дата: 2020/05/06 16:54
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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