В Азербайджане выявлено еще 67 случаев заражения коронавирусом, 28 человек вылечились, двое скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Анализы на COVID-19, взятые у граждан 1958 г.р. и 1969 г.р. оказались положительными, они скончались.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2127 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1536 человек вылечились, 28 человек умерли, 563 человека продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 33 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

Minval.az