Сотрудники отдела уголовного розыска Сабунчинского районного управления полиции (РУП) в результате проведенной операции задержали гражданина за незаконное ношение огнестрельного оружия.

Согласно сообщенпию пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе проведенного мероприятия на основе поступившей оперативной информации был задержан ранее неоднократно судимый по различным статьям Уголовного кодекса АР житель поселка Нардарана Рамин Нуриев. В ходе осмотра при нем был обнаружен и изъят 1 пистолет марки «Макаров», магазин и 5 патронов к этому оружию.

По данному факту в следственном отделе Сабунчинского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК страны. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению иных преступных связей Рамина Нуриева.

Minval.az