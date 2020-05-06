Тело гражданина Азербайджана, убитого казахстанскими пограничниками, передано семье.

Согласно сообщению пресс-службы Госпогранслужбы сегодня, 6 мая принято и передано в тот же день семье тело жителя Нефтчалинского района, Ибрагимова Гахрамана Камиль оглу (1969 г.р.), доставленного пограничным сторожевым кораблем береговой охраны Государственной пограничной службы.

Г.Ибрагимов погиб в результате применения оружия сотрудниками Пограничной службы Казахстана во время задержания в Каспийском море 4 азербайджанских граждан 30 апреля текущего года.

Minval.az