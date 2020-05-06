Нефть марки Azeri Light (CIF) резко подорожала на мировом рынке.
Цена азербайджанской нефти выросла на 5,43 долларов США на 22,5% и составила 29,54 долларов за баррель.
Нефть марки Azeri Light (CIF) резко подорожала на мировом рынке.
Цена азербайджанской нефти выросла на 5,43 долларов США на 22,5% и составила 29,54 долларов за баррель.
Дата: 2020/05/06 10:56
Раздел: Азербайджан, Экономика
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