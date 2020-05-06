В Азербайджане выявлен мошеннический фонд (веб-страница), который прикрывался мнимой целью оказания «помощи» гражданам страны. Об этом сообщает Центр по борьбе с компьютерными инцидентами, передает Тренд.

По данным источника, Центром была выявлена веб-страница мошеннической организации под названием Nur Fondu. Мошенниками для убеждения граждан распространялись фотографии, где они якобы оказывают помощь жителям.

Также Центр отмечает, что веб-страница «фонда» (http://nur-foundation.org.az/) нацелена на сбор денежных средств для дальнейшего оказания помощи гражданам.

«Мы призываем всех быть осторожными с подобными организациями и не заблуждаться. При обнаружении подобных случаев просим вас пожаловаться в соответствующие органы!», — отметили в Центре.

Minval.az