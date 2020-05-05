Оглашена повестка заседания Милли Меджлиса на восьмое мая

Как сообщает во вторник Trend, в повестку вошло 18 вопросов.

Депутаты обсудят утверждение Протокола «О внесении изменений в Устав Организации во имя демократии и экономического развития – ГУАМ», «О запрещении изготовления, производства, наращивания и применения химического оружия и его ликвидации», а также изменения в Налоговый кодекс, в законы «О социальном страховании», «О статусе военнослужащих», «Об административном делопроизводстве», «Об образовании» и «О науке», а также будут обсуждены другие вопросы.

Minval.az