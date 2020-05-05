В Азербайджане налоговики задержаны при получении взятки.

На основании поступившей информации о незаконных действиях лиц, представляющихся в качестве сотрудников Министерства налогов, Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики и Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провели неотложные оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе расследования было установлено, что сотрудники Управления оперативного налогового контроля Главного управления по работе с малым предпринимательством г. Баку при Государственной налоговой службы Азер Аллахвердиев и Джахид Тахиров пришли в пекарню, принадлежащего гражданину, и потребовали 6000 манатов пообещав не проводить налоговые проверки в течение текущего года.

В результате неотложных следственно-оперативных мероприятий, проведенных с использованием специальных технических средств, оба должностных лица 4 мая 2020 года были задержаны с поличным при получении части этой суммы в качестве взятки.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статье 311.3 (получение взятки) Уголовного кодекса.

А.Аллахвердиев и Дж.Тахиров задержаны в качестве подозреваемых и привлечены к следствию.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, необходимые для всестороннего расследования всех обстоятельств уголовного дела.

Minval.az