Как сообщалось ранее, сегодня в ходе спецоперации СГБ был задержан глава ИВ Имишлинского района Вильям Гаджиев.

По информации BakuPost, вместе с главой ИВ были задержаны его первый заместитель Сафа Агаев, заместитель главы ИВ – начальник отдел анализа и прогнозирования социально-экономического развития Гусейн Ибрагимов, другой заместитель главы ИВ – заведующая отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Тарана Джаббарова, помощник главы ИВ Эльман Гахраманов, начальник юридического отдела ИВ Рагим Заидов, а также начальник финансовой части района и начальники некоторых других управлений.

Кто из этих лиц доставлен в Баку точно неизвестно. В данное время задержанных допрашивают.

Кроме того, сотрудники СГБ берут показания у лиц, пострадавших от незаконных действий задержанных.

Minval.az