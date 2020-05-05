На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Цена азербайджанской нефти выросла на 0,6 доллара США (на 2,55%) и составила 24,11 доллара за баррель.
На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Цена азербайджанской нефти выросла на 0,6 доллара США (на 2,55%) и составила 24,11 доллара за баррель.
Дата: 2020/05/05 13:22
Раздел: Азербайджан, Экономика
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